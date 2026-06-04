Convocan reunión urgente para acelerar reparación de la pista del aeropuerto Toncontín

Tegucigalpa- Representantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Aeronáutica Civil y otras instituciones del Estado sostendrán este día una reunión de emergencia para abordar los daños que presenta la pista del Aeropuerto Toncontín y agilizar las acciones necesarias para su reparación.

La convocatoria surge luego del incidente registrado recientemente en la terminal aérea, donde una aeronave sufrió la explosión de sus llantas durante las operaciones de aterrizaje, situación que ha reavivado las preocupaciones sobre el estado de la pista.

El abogado Pavel Espinal, exsubdirector de Aeronáutica Civil, manifestó que el objetivo principal es evitar que vuelva a ocurrir un evento similar o, en el peor de los casos, un accidente de mayores proporciones.

“Lo que queremos es evitar que se produzca otro incidente como este o algo mayor que sería un accidente. No queremos tener este tipo de noticias para el país, por eso se tiene que poner en conocimiento que esta pista necesita reparaciones oportunas”, señaló.

Espinal explicó que la reunión permitirá analizar aspectos ambientales, técnicos y administrativos relacionados con la ejecución de las obras. Recordó que para desarrollar un proyecto de rehabilitación de la capa asfáltica de un aeropuerto es indispensable contar con los permisos y licencias correspondientes.

“Tengo entendido que ya se están activando los permisos y las licencias para que el proyecto pueda ejecutarse lo más urgentemente posible”, indicó.

Asimismo, recordó que Toncontín forma parte de la red aeroportuaria administrada por la misma concesionaria que opera el Aeropuerto Internacional de Palmerola, por lo que consideró que las deficiencias actuales debieron haber sido identificadas y atendidas con anterioridad.

Las autoridades esperan que la reunión permita definir una hoja de ruta para iniciar cuanto antes las reparaciones y garantizar condiciones óptimas de seguridad para las operaciones aéreas en la principal terminal de la capital.LB