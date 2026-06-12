Convocan marcha de antorchas en San Pedro Sula por alto costo de vida

San Pedro Sula– La Federación Independiente de Trabajadores de Honduras (FITH) anunció la realización de una marcha de antorchas este viernes a partir de las 4:00 de la tarde, en protesta por el alto costo de la vida y otras problemáticas sociales y económicas.

-La movilización partirá desde el monumento a la Madre hacia el centro de la ciudad

El secretario general de la organización, Joel López, explicó que los trabajadores quieren protestar el incremento en el precio de la energía eléctrica, los combustibles y la canasta básica, así como el impacto de distintas medidas gubernamentales.

“La gente siente que sus ingresos cada día son menores y que las amenazas de privatización de servicios como la energía eléctrica van a afectar aún más la economía familiar”, expresó López.

La FITH hizo un llamado a la población a sumarse a la movilización, asegurando que se trata de una protesta de carácter ciudadano y no político. AD