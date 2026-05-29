Convocan a paro nacional el lunes a 71 mil docentes por incumplimiento de reajuste salarial

Tegucigalpa – La dirigencia magisterial anunció el inicio de acciones de presión a nivel nacional a partir del próximo lunes 01.06.2026. debido al incumplimiento en el pago del reajuste salarial contemplado en el Presupuesto General de la República.

– Exigen el pago del reajuste retroactivo desde enero de este año.

El dirigente magisterial Gerardo Solano informó que alrededor de 71 mil docentes están convocados a suspender labores bajo la modalidad de “brazos caídos” desde las 7:00 de la mañana, como medida de protesta ante la falta de respuesta de las autoridades.

Según explicó, la Federación de Organizaciones Magisteriales ha planteado seis puntos de demanda, entre ellos el pago del reajuste salarial retroactivo desde enero, sin que hasta la fecha exista una respuesta concreta por parte de la Secretaría de Educación ni de la Secretaría de Finanzas.

“Una verdadera comunicación efectiva fortalece la educación, pero en este momento nadie informa ni comunica. Las autoridades no dan la cara, no contestan llamadas ni mensajes”, cuestionó Solano.

El dirigente también señaló que el retraso en el cumplimiento del ajuste salarial complica aún más la situación financiera, ya que el monto adeudado sigue incrementándose con el paso de los meses.

Varios incumplimientos

Advirtió que la falta de pago del retroactivo afecta directamente a los docentes activos y jubilados, quienes también han solicitado procesos de revalorización salarial sin obtener respuesta en el primer trimestre del año.

Solano criticó que, pese a los anuncios oficiales sobre el cumplimiento del reajuste, los maestros no han visto reflejado ningún pago en sus cuentas. “Se les dice que estén tranquilos, pero al momento de revisar su depósito no tienen nada”, expresó.

Ante este escenario, el gremio magisterial no descarta intensificar las medidas de presión en los días siguientes si no se atienden sus demandas.

Las acciones anunciadas podrían impactar el desarrollo normal de clases en todo el país, en medio de crecientes tensiones entre el sector educativo y el Gobierno, e incluso el gremio médico. JS