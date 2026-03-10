Convocan a nueva reunión para negociar salario mínimo en Honduras

Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, Fernando Puerto, informó que se convocó a la cuarta reunión de la comisión del salario mínimo, este viernes 13 de marzo a las 9:00 de la mañana.

“En las sesiones anteriores se recibió por parte de ambos sectores una propuesta y una contrapropuesta; ya las han analizado y esperamos el viernes tener avances sustanciales que informarles a la nación”, declaró.

Cabe señalar que en la última reunión el sector empresarial mostró una propuesta, misma que fue rechazada por el sector obrero.

“La negociación alcanzará una etapa de maduración en esta semana y estamos en la disposición de sostener sesiones de microdiálogo con cada uno de los sectores con efecto de agilizar la negociación en beneficio de la población hondureña”, indicó el ministro de Trabajo.

Para este viernes se espera que nuevamente el sector empresarial presente una propuesta que será evaluada por el sector obrero.

El nuevo salario mínimo debió aplicarse desde el mes de enero, pero la tardanza en las mesas de negociación no ha permitido que se establezca el mismo.

No obstante, el salario mínimo deberá aplicarse de manera retroactiva, es decir los trabajadores deberán recibir el equivalente al nuevo ajuste correspondiente a los meses transcurridos desde enero. (RO)