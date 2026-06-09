Convocan a médicos a asambleas informativas para este martes

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH), convocó para este martes a los galenos a nivel nacional a estar en asamblea extraordinaria informativa.

Se informó que estarán en asambleas informativas los médicos que laboran en la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Ministerio Público, Medicina Forense, Sistema de Emergencia 911, Instituto Nacional Penitenciario (INP), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), otras instituciones desconcentradas y descentralizadas.

Los médicos se reunirán en las diferentes instituciones de Tegucigalpa y alrededores del Hospital Escuela, el resto del país en sus respectivas delegaciones desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

El gremio médico exige el cese inmediato de despidos, reintegro inmediato de los médicos que han sido despedidos, pago de salarios adeudados, firma inmediata de contratos con gestores, centralización de las redes descentralizadas de salud, cumplimiento del pago de base salarial en todas las instituciones que laboren los médicos, reajuste salarial del índice de precio al consumidor (IPC) y bienal del 2026.

Advirtió que la inasistencia injustificada a las asambleas informativas será sancionada y que se procederá a levantar la lista de asistencia en cada punto de reunión. AG