Convocan a los médicos a que continúen en asambleas informativas para este martes

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a los galenos a continuar asambleas informativas para este martes a nivel nacional.

Mediante un comunicado comunicó que los motivos son el incumplimiento del pago de salarios por tres meses a médicos de contrato, interinato de la Secretaría de Salud y otras dependencias del Estado.

También indicó que hay incumplimiento del pago de la base salarial en varias instituciones del Estado.

Asimismo, señaló la falta de firma de contratos con gestores y ausencia de pago a médicos de entes descentralizados.

El CMH denunció amenazas permanentes a la estabilidad laboral de los médicos en las distintas instituciones donde laboran.

Finalmente, exigen abolir el decreto PCM 30 para que se respete la antigüedad, y que se cumpla el pago de salario en base al índice de precio al consumidor (IPC) y bienal del 2026. AG