Convocan a aspirantes a magistrados del TJE a pruebas psicométricas y toxicológicas este jueves

Tegucigalpa – El Congreso Nacional, a través de la Comisión Especial Legislativa encargada del proceso de selección de autoridades electorales, convocó a los postulantes al cargo de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a someterse a evaluaciones psicométricas y toxicológicas como parte de la segunda fase del proceso.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido esta tarde, la convocatoria está dirigida a las personas aspirantes que han sido habilitadas para continuar en el proceso de selección, conforme a lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica y Procesal Electoral, así como el manual de procedimiento aprobado.

Las pruebas se realizarán el jueves 30 de abril de 2026 en la División de Pruebas de Confianza de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), en Tegucigalpa. El lugar específico está ubicado en las cercanías de la Iglesia Católica La Guadalupe en el bulevar Morazán.

🏛️Comisión Especial Legislativa convca a postulantes a cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a presentarse para las pruebas psicométricas y toxicológicas correspondientes.



Un Nuevo Congreso por Honduras. pic.twitter.com/AGuraZApWu — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) April 29, 2026

Según el cronograma establecido, los postulantes han sido divididos en dos grupos. El Grupo A deberá presentarse a las 7:30 de la mañana, mientras que el Grupo B está citado para las 12:30 del mediodía, conforme a la lista oficial publicada en el comunicado.

La Comisión Especial Legislativa detalló que los aspirantes deberán acudir puntualmente al lugar indicado, portando su Documento Nacional de Identificación (DNI) vigente y una copia del mismo, además de seguir las instrucciones brindadas por el personal técnico responsable de la aplicación de las pruebas.

Igualmente, se informó que los resultados de estas evaluaciones serán incorporados al expediente de cada postulante y resguardados bajo las disposiciones correspondientes, utilizándose exclusivamente para los fines del proceso de selección.

Este procedimiento forma parte de los mecanismos de evaluación implementados para garantizar la idoneidad y transparencia en la escogencia de los nuevos magistrados del TJE. JS

Tribunal De Justicia Electoral (TJE)

1. Claudia Lizeth Aguilera Granera

2. Idulio Melquiades Alonzo Medina

3. Sobeyda Judith Andino Álvarez

4. Edson Javier Argueta Palma

5. Félix Antonio Ávila Ortiz

6. Álvaro Josué Bardales Gómez

7. Juan Carlos Berganza Godoy

8. Olimpia Astrid Bustillo Vijil

9. Carlos Roberto Cálix Hernández

10. Eva Fabiola Castro Márquez

11. Iris Gisselle Claros Urbina

12. Landon Arnold Gough Ducker

13. Karen Yohana Guandique Estrada

14. Arístides Mejía Carranza

15. Wilfredo Méndez Gonzales

16. Ada Griselda Montoya Guevara

17. Víctor Manuel Murillo Lara

18. Marcos Antonio Palacios Castro

19. Santos Roberto Peña Enamorado

20. Allan Miguel Pineda Echeverría

21. Mario Amílcar Portillo Contreras

22. Nilia Raquel Ramos Gonzales

23. Boris David Rodríguez Andino

24. Agapito Alexander Rodríguez Escobar

25. Karla Lizeth Romero Dávila

26. Laura Victoria Salgado Carías

27. Mariano Torres Flores

28. Gustavo Adolfo Zavala Umanzor

29. Vilma Clementina Zuñiga D´Vicente