Convocan a aspirantes a magistrados del TJE a pruebas psicométricas y toxicológicas este jueves

Tegucigalpa – El Congreso Nacional, a través de la Comisión Especial Legislativa encargada del proceso de selección de autoridades electorales, convocó a los postulantes al cargo de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a someterse a evaluaciones psicométricas y toxicológicas como parte de la segunda fase del proceso.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido esta tarde, la convocatoria está dirigida a las personas aspirantes que han sido habilitadas para continuar en el proceso de selección, conforme a lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica y Procesal Electoral, así como el manual de procedimiento aprobado.
Las pruebas se realizarán el jueves 30 de abril de 2026 en la División de Pruebas de Confianza de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), en Tegucigalpa. El lugar específico está ubicado en las cercanías de la Iglesia Católica La Guadalupe en el bulevar Morazán.
Según el cronograma establecido, los postulantes han sido divididos en dos grupos. El Grupo A deberá presentarse a las 7:30 de la mañana, mientras que el Grupo B está citado para las 12:30 del mediodía, conforme a la lista oficial publicada en el comunicado.
La Comisión Especial Legislativa detalló que los aspirantes deberán acudir puntualmente al lugar indicado, portando su Documento Nacional de Identificación (DNI) vigente y una copia del mismo, además de seguir las instrucciones brindadas por el personal técnico responsable de la aplicación de las pruebas.
Igualmente, se informó que los resultados de estas evaluaciones serán incorporados al expediente de cada postulante y resguardados bajo las disposiciones correspondientes, utilizándose exclusivamente para los fines del proceso de selección.
Este procedimiento forma parte de los mecanismos de evaluación implementados para garantizar la idoneidad y transparencia en la escogencia de los nuevos magistrados del TJE. JS
Tribunal De Justicia Electoral (TJE)
1. Claudia Lizeth Aguilera Granera
2. Idulio Melquiades Alonzo Medina
3. Sobeyda Judith Andino Álvarez
4. Edson Javier Argueta Palma
5. Félix Antonio Ávila Ortiz
6. Álvaro Josué Bardales Gómez
7. Juan Carlos Berganza Godoy
8. Olimpia Astrid Bustillo Vijil
9. Carlos Roberto Cálix Hernández
10. Eva Fabiola Castro Márquez
11. Iris Gisselle Claros Urbina
12. Landon Arnold Gough Ducker
13. Karen Yohana Guandique Estrada
14. Arístides Mejía Carranza
15. Wilfredo Méndez Gonzales
16. Ada Griselda Montoya Guevara
17. Víctor Manuel Murillo Lara
18. Marcos Antonio Palacios Castro
19. Santos Roberto Peña Enamorado
20. Allan Miguel Pineda Echeverría
21. Mario Amílcar Portillo Contreras
22. Nilia Raquel Ramos Gonzales
23. Boris David Rodríguez Andino
24. Agapito Alexander Rodríguez Escobar
25. Karla Lizeth Romero Dávila
26. Laura Victoria Salgado Carías
27. Mariano Torres Flores
28. Gustavo Adolfo Zavala Umanzor
29. Vilma Clementina Zuñiga D´Vicente