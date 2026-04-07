Convocado para el miércoles sector privado y obrero para continuar negociación del salario mínimo

Tegucigalpa – La Secretaría del Trabajo convocó al sector privado y obrero a una reunión para el miércoles 8 de abril para continuar con las negociaciones del salario mínimo.

Así lo informó el secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, que espera que el miércoles haya una resolución vía negociación o por el gobierno.

“Hemos sido convocados mañana (miércoles) a solicitud e intervención del ministro de Trabajo, él ha mantenido el equilibrio, las negociaciones y esperamos que mañana se resuelva”, dijo Durón.

Confirmó que el sector privado ya propuso un pago retroactivo en caso de llegar a un acuerdo destacando que hay una mejora de propuesta.

Durón indicó que el ajuste del salario mínimo va a estar succionado por la especulación y aumento del precio de los combustibles.

Sostuvo que el incremento al salario mínimo debe ser superior al 5 %, y que una cifra inferior no puede aceptarse. AG