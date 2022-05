Convirtieron a la Uferco en una fiscalía absoluta, paralela, dice abogada penalista

Tegucigalpa– Lo que ha ocurrido con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público (MP) es un tema preocupante primero porque violenta lo que es el rango constitucional que conforma el artículo 232, dijo la abogada penalista Ritza Antúnez.

La profesional también exfiscal del MP, enfatizó que “es importante destacar y como abogada penalista soy la abogada que lleva la mayoría de los casos de Uferco y siempre ha tenido y absoluta independencia para presentar sus acusaciones desde que fue creada”

El hecho es que los fiscales de la Uferco, en muchas ocasiones no han estado preparados para enfrentar los juicios que les toca enfrentar en los tribunales, y no han sabido presentar sus medios de prueba y eso no es culpa ni del fiscal general ni de la Corte Suprema de Justicia, anotó.

La Uferco ya tenía independencia y hasta estaban sobre todos los fiscales eran como una élite, “lo que le da eso es absolutismo y una posibilidad de manejar más dinero”, reiteró refiriéndose al decreto aprobado en el Congreso Nacional.

Los imperios absolutistas nunca dieron resultado y en eso convirtieron a la Uferco, agregó.

Seguidamente dijo que “creo que se va a implantar un sectarismo de la persecución de los casos”, las acciones podrían ir dirigidas no contra personas responsables de los hechos, sino contra personas que interesa afectar.

En ese sentido la abogada Antúnez insiste en que sí preocupa la situación y preocupa porque va un mensaje dirigido por la fecha de ampliación que es justo hasta que se elija un nuevo fiscal

"Como penalista, como amante del derecho, nunca me imaginé que el Congreso Nacional le diera independencia la oferta porque era un absurdo era algo que solo alguien sin sentido lo podía hacer, así como van de repente y crean jueces (…) y aquí todos estaríamos el peligro de ahora en adelante" concluyó.