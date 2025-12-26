Contundente reconocimiento de la comunidad internacional a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras

Tegucigalpa – El triunfo electoral de Nasry Asfura y la proclamación del Consejo Nacional Electoral (CNE) declarándolo como el Presidente electo de Honduras para el mandato 2026-2030, inmediatamente fue reconocido por los gobiernos y bloques de naciones.

Pasados unos pocos minutos, de la declaratoria realizada por el CNE, en cascada gobiernos y organismos y bloques de naciones reconocieron a Asfura con lo cual se le otorga la legitimidad del mismo y la permanencia de Honduras como miembro estable de la comunidad internacional.

Pocas veces se ha visto en los procesos electorales del país que un ganador de las elecciones, tras la proclama del organismo electoral habilitado, tuviese un reconocimiento tan rápido y casi unánime de los actores centrales de la comunidad internacional y especialmente de sus principales socios comerciales y políticos, como son Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras.

Encabezados por las potencias como Estados Unidos y el bloque de los 27 países de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), así como el sólido bloque de ocho naciones latinoamericanas, todas al unísono admitieron la declaración del CNE, felicitaron al pueblo hondureño por su madurez democrática al acudir a las urnas de forma pacífica el 30 de noviembre y extendieron las felicitaciones a Asfura, señalando que están deseosas de trabajar con su próxima administración que asume el 27 de enero del 2026. Asimismo, hicieron extensivos los deseos de intensificar los vínculos comerciales y de cooperación con Honduras.

Pero además de Washington, de manos del propio secretario de Estado Marco Rubio, así como Bruselas, los gobiernos por separado de las potencias europeas como Alemania, Francia, Reino Unido, España y otros extendieron las felicitaciones al próximo presidente hondureño.

Marco Rubio en representación del gobierno de EEUU fue el primero en felicitar a Nasry Asfura.

También la potencia emergente asiática de China indicó por medio del portavoz de la Cancillería, Lin Jian, que Pekín “respeta la decisión del pueblo hondureño”, tras la proclamación de Nasry Asfura como triunfador de los comicios presidenciales declarada por el CNE, único organismo habilitado por la Constitución y aceptado como tal por la comunidad internacional para declarar al futuro Presidente electo del país.

China extendió su deseo y manifestó que “está dispuesto a colaborar con Honduras para impulsar conjuntamente el desarrollo continuo” de las relaciones bilaterales.

En el campo regional, el bloque latinoamericano de ocho naciones (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana) felicitó a Asfura por su triunfo y alabó el comportamiento democrático y pacífico del pueblo hondureño que acudió a las elecciones a ejercer su derecho soberano.

Separadamente los presidentes y gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Chile, Uruguay, Panamá han felicitado a Asfura.

Las mayores economías de las naciones del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la primera línea del espacio político de Honduras, ya reconocieron y felicitaron a Asfura por su triunfo electoral.

Israel también felicitó al presidente electo, Nasry Asfura.

En el Medio Oriente, Israel también se sumó al reconocimiento de Asfura como futuro mandatario hondureño. El propio canciller Gideon Saar, felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura y lo invitó a visitar su país.

A través de sus redes sociales, el funcionario israelí transmitió sus más cálidos deseos al pueblo de Honduras, le deseó éxito en su función y lo invitó a visitar Israel.

Mientras a nivel de instituciones financieras, el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de América Latina para el Desarrollo (CAF), expresaron el reconocimiento a Asfura y sus deseos de trabajar los próximos cuatro años.

De manera que la legitimidad del nuevo gobierno fue admitida en minutos por la comunidad internacional. (PD).

