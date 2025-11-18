Controversia por aparición en redes sociales de Jimmy Morales

Tegucigalpa – El expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, figuró en redes sociales recientemente en una conversación con autoridades de Pakistán, lo que generó controversia.

La presencia del exmandatario generó dudas sobre su rol en las relaciones diplomáticas.

Tras su aparición, muchos usuarios de redes sociales lo acusaron de presentarse como presidente del Parlamento Centroamericano.

Former President of Guatemala Jimmy Morales met President Asif Ali Zardari. They discussed expanding cooperation in trade, investment and people-to-people exchanges, and agreed on the need to strengthen parliamentary & multilateral engagement between the two countries. pic.twitter.com/FVtwWF2Cwx — The President of Pakistan (@PresOfPakistan) November 12, 2025

Sin embargo, esta versión no es oficial. En ese contexto, el Gobierno de Guatemala, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), se desvinculó de las actividades que el expresidente Jimmy Morales lleva a cabo en Pakistán.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene conocimiento sobre la entidad que el expresidente representa actualmente y está desvinculado de las gestiones o actividades que esté realizando», dijo la Cancillería en un comunicado.

El pasado 12 de noviembre, la cuenta oficial de «X» de la Oficina del Presidente de la República Islámica de Pakistán (@PresOfPakistan) publicó un video donde señala que el gobernante de ese país Asif Ali Zardari mantuvo una reunión con el exmandatario guatemalteco Jimmy Morales.

El video dura apenas 24 segundos y no establece bajo qué cargo se presentó Morales.

No obstante, esta aparición en redes sociales generó controversia. PD