Contreras señala 30 millones de lempiras en fondos no liquidados por parte de Salvador Nasralla

San Pedro Sula- El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, señaló que el movimiento del excandidato Salvador Nasralla no ha rendido cuentas por los fondos manejados en su campaña.

“Aparentemente son cerca de 30 millones de lempiras que no pueden liquidar”, estimó Contreras, y acusó falta de transparencia en la administración de los recursos por parte del círculo íntimo del expresidenciable.

El alcalde consideró que el equipo de campaña de Nasralla utilizó el dinero con “hermetismo” e impidió que el Central Liberal ejecutará una auditoría general.

Contreras aseguró que su institución ya cumplió con sus obligaciones de liquidación: “El Partido Liberal ya liquidó sus fondos el 31 de diciembre, como mandaba la ley” y acotó que cualquier investigación no tendrá relación con el partido y deberá ser aclarada de forma individual.

El edil sampedrano conocido también popularmente como el “Pollo” afirmó que desconoce el destino de los recursos y tampoco tiene información de quiénes fueron los aportantes. AD