Contreras se reúne con diputados electos para tratar unidad del CCEPL

Tegucigalpa– El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras invitó a todos los excandidatos presidenciales del liberalismo, los diputados y alcaldes electos para buscar a los candidatos que pueden aspirar a la presidencia del Poder Legislativo.

Lo que se busca es un consenso, la unidad y que entre todos decidan quienes pueden ser los aspirantes a la presidencia del Congreso Nacional, en un consenso entre todas las bancadas, detalló.

Agregó que el pueblo le otorgó más de un millón 300 mil votos al Partido Liberal por lo que también merece liderar un poder del Estado.

Descartó algún convenio con Libertad y Refundación porque lo considera un partido muerto, además reiteró que el liberalismo tiene prohibido algún tipo de alianza con Libre, los diputados que lo hagan serán expulsados.

Aseguró que la invitación está hecha y que espera que el sábado se puedan reunir y definir a las personas que buscarán el alto cargo en el Congreso Nacional. IR