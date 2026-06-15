Contreras reta al MP a que investigue los fondos que manejó el CCEPL en el proceso electoral 2025

San Pedro Sula – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, pidió al Ministerio Público que investigue al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), sobre los fondos que manejó durante la campaña del proceso electoral 2025.

“Estoy atendiendo un llamado al vocero del Ministerio Público que proceda a hacer una investigación inmediata a los 42 millones de lempiras que manejó el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que fue quien manejó el préstamo que se hizo en la banca”, declaró Contreras.

El también presidente del CCEPL comentó que el Partido Liberal está apoyando a Salvador Nasralla por la investigación del Ministerio Público sobre la campaña electoral.

Afirmó que Nasralla tiene los documentos que validan las liquidaciones de los fondos de la campaña electoral.

Contreras señaló que no entiende la razón porque el Ministerio Público va directamente querer emplazar a Nasralla, si lo primero que tiene que revisar es si las liquidaciones fueron en tiempo y forma, y si se hizo de la manera correcta.

Sostuvo que el MP debe investigar los fondos que manejó el Partido Liberal si va a auditar la campaña de Nasralla.

Negó las declaraciones del vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, de decir que fue él quien interpuso la denuncia contra Nasralla.

Finalmente, exigió a Mora que proceda de inmediato a pedir a la Unidad de Política Limpia que haga una auditoría sobre los fondos que manejó el Partido Liberal. AG