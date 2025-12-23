Contreras respalda escrutinio y desautoriza a alcaldes, diputados o candidato presidencial hablar en nombre del PL

Tegucigalpa– El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras afirmó que respalda escrutinio de las urnas electorales y a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, al tiempo que desautorizó a cualquier persona hablar en nombre del Partido Liberal.

A través de sus redes sociales afirmó que: respaldamos el escrutinio de las urnas electorales, respaldamos la autoridad de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.

En ese sentido, dijo que a partir de este momento se desautoriza a cualquier persona que salga como vocera o vocero del Partido Liberal.

Afirmó que cualquier declaración que se tenga que dar saldrá colegiada, del órgano jurídico del CCEPL, y que ni siquiera su persona como vocero.

Advirtió que cualquier declaración de alcalde, diputado o candidato presidencial, serán a título personal y no representarán al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.

"Por la democracia en Honduras", apuntó.