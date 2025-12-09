Contreras sugiere a Nasralla mostrar actas para demostrar fraude

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, exigió este martes al candidato Salvador Nasralla que recolecte las actas y pida el reconteo al Consejo Nacional Electoral (CNE) para demostrar si existió irregularidades en los comicios generales.

– Dijo que la presidencia del Partido Liberal es un título “nobiliario” que no vale “30 centavos” señalando que fue cooptado por la diputada Iroshka Elvir ya que ella y Maribel Espinoza movieron sus piezas para que le obedezcan dentro del Consejo Central Ejecutivo.

En una entrevista a la emisora Radio América, Contreras se refirió a la denuncia que hizo el presidenciable liberal de que hay fraude en las elecciones generales.

(LEER): Nasralla denuncia “fraude monumental”, resultados de JRV fueron reescritos y escrutinio especial está arreglado

En ese sentido, Contreras contó que durante los últimos días ha hecho dos llamadas el viernes, sábado y domingo; pero que en ninguna les contestó Nasralla.

“Estoy pidiendo calma al partido, seamos prudentes, pacientes y busquemos las pruebas científicas, contundentes y realmente sea sustancial donde pueda acreditar un fraude o que el proceso ha sido transparente”, declaró Contreras.

“Actualmente no se presenta eso, y por esa razón le he estado pidiendo que si las tiene todas las actas en las manos y demostrar en que parte del proceso existieron irregularidades”, añadió.

El también alcalde de San Pedro Sula pidió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, que explique cuáles son las razones cuando Nasralla repuntaba en la planilla a nivel presidencial, el sistema de divulgación de resultados se paralizaba.

Manifestó que no se puede “opositores emocionales”, se debe tener todas las actas en mano para presentarlas.

“No podemos decir que existe un fraude, no podemos decir que las cosas no están en bien si no tenemos las mil 200 actas en manos”, expresó.

Reiteró su petición a Nasralla que recolecte todas las actas, haga la sumatoria, las tabule y se revise con el escrutinio del CNE para darse cuenta si existe un problema en la tabulación de las actas.

Contreras contó que le pidió al ingeniero Tomás Lozano, encargado de la campaña de Nasralla, si tenía todas las actas, y que éste le contestó que solo poseía el 90 %.

Indicó que los pleitos con Estados Unidos no traerán nada positivo al Partido Liberal, Partido Nacional y Honduras; y que se debe resolver primero los problemas en casa.

Cuestionó que solo le llamen por teléfono cuando lo necesitan cuando hay una crisis para apagar fuegos.

El presidente del CCEPL mencionó que se debe respetar la democracia, las familias hondureñas, los que ejercieron el sufragio y el orden electoral.

“A mí me pueden decir que hizo fraude en Lempira el Partido Nacional, compruébemelo, deme las 700 actas de Lempira, no las tengo me dicen”, contó.

Enfatizó que si no pone gente en las mesas electorales, les van a robar las actas, no puede echarle la culpa al vecino y que no se puede estar quejando.

Indicó que el rival del Partido Liberal no era Libertad y Refundación (Libre), sino que es el Partido Nacional porque siempre tuvo una base de un millón de votos, incluso en su peor momento, y que se demuestra en las elecciones generales.

Contreras criticó que Nasralla y su equipo nunca atacó al Partido Nacional durante la campaña y que no mencionaron los casos de los hospitales móviles, desfalco en el Seguro Social, y los demás actos de corrupción cometidos en las últimas administraciones.

Opinó que el equipo de Nasralla pensaba que ya tenían ganado las elecciones generales porque eran favorecidos en las encuestas.

¿Qué podría reclamar Iroshka Elvir, Salvador Nasralla o la coordinación de campaña cuando perdieron Francisco Morazán y ganaron en Cortés?, se jactó.

Pidió que cada parte debe asumir su parte de responsabilidad por la derrota en los departamentos que se perdió.

Cuestionó que ahora Nasralla quiera acudir a las calles para ejercer presión sin siquiera mostrar las actas.

“Ahora quieren ir a las calles, muéstrenme primero las actas, y después iré a las calles y me voy a poner en huelga; pero si no tiene las evidencias científicas está haciendo un papelón”, exteriorizó.

Presidencia del CCEPL, Iroshka y Maribel

“Ellas pusieron sus piezas para que no hubiera un control de las votaciones para hacer los verdaderos cambios que necesita el partido; yo soy presidente de un partido en papel y represento a un voto, las personas que puso Maribel Espinoza e Iroshka Elvir mandan más que yo”, exclamó.

Reclamó que él no es “florero de nadie” ni que es una figura decorativa de Iroshka Elvir y Maribel Espinoza indicando que ellas son las que toman decisiones en el CCEPL y que no posee una firma autorizada.

Demandó respeto a su persona, pero denunció que el CCEPL está siendo manipulado porque cualquier persona hace convocatoria.

Contreras adelantó que en febrero de 2026 hará una convocatoria a convención a los miembros para reestructurar el Partido Liberal y no aparece montón de personas dando órdenes.

Señaló que nunca supo quien mandaba y ordenaba los eventos de la campaña política, si era Nasralla, Iroshka Elvir o el consultor internacional.

Lamentó que Nasralla desconfiara de los alcaldes liberales por tener una percepción que eran corruptos, narcotraficantes, delincuentes y lavadores de activos; y que fue la razón por la que perdieron el control en los municipios y departamentos. AG