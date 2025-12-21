Contreras pide a EEUU cancele visas a todo funcionario que se oponga al escrutinio especial

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, hizo un llamado a la embajada de Estados Unidos para que continúe con la cancelación de visas a todo funcionario que se oponga al conteo electoral.

A través de sus redes sociales, el edil de San Pedro Sula, señaló que la interrupción sin justificación del escrutinio electoral ocasionará retrasos que solo benefician a Libre.

En ese sentido, pidió a la Embajada de Estados Unidos de América continúe con la cancelación de visas de todo funcionario que se oponga a que continúe el conteo electoral.

Afirmó que la voluntad de 3.4 millones de hondureños no puede quedar burlada por tahúres de la política. IR