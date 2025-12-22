Contreras avizora que solo 15 diputados quedarán bajo la bandera del PL: habrá migración

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), Roberto Contreras prevé que en dos semanas después de la declaratoria de las elecciones se viene “una migración enorme de diputados que no son del Partido Liberal y se van a ir a capital de recaudo de la diputada Iroskha (Elvir)”.

El edil estima que el Partido Liberal sacará unos 40 curules en el Congreso Nacional, pero que solo 15 quedarán en ese instituto político y que los restantes 25 seguirán la línea de la esposa del presidenciable, pues salieron electos bajo la bandera de Nasralla.

Igualmente, Contreras siguió el camino de otros líderes liberales de desmarcarse del presidenciable Salvador Nasralla y de repetir las elecciones en el país.

Afirmó que él no puede decirle a los 205 mil sampedranos que están censados para ejercer el sufragio que se repetirán las elecciones solo porque el candidato presidencial quiere.

“¿Cómo le vamos a decir a 3.5 millones de hondureños que participamos, fíjese que fue una burla, estábamos jugando”, expresó el también alcalde de San Pedro Sula, departamento de Cortés. VC