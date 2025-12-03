Contreras asegura que 55 mil votos le darán la victoria a Nasralla

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras dijo que la diferencia sobre el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura será de 55 mil votos.

“Nosotros tenemos todas las actas en la mano y el ingeniero Salvador Nasralla va terminar alzándose con la victoria con cerca de 55 mil votos”, dijo Contreras tras asegurar que el voto rural solo sirvió en 2017, pero no en esta elección.

El directivo liberal dijo que desde que la tendencia comenzó a favorecer a Nasralla, se ha mantenido. “La tendencia va a seguir marcándose. Falta que entre Atlántida, los 4 mil votos que están en el exterior”, estimó.

Contreras afirmó que estos comicios están marcados por el abstencionismo debido a la inmadurez de los tres partidos políticos mayoritarios que no generaron la confianza que necesitaban los votantes, especialmente los nuevos. VC