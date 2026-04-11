Contrastes entre acción y teoría

Roldán Duarte Maradiaga

Tegucigalpa. Tryon Edwards (1809-1894) fue un teólogo, ministro y aforista estadounidense, conocido por sus escritos religiosos y citas célebres. Emulando una frase de Aristóteles en la Ética a Nicodemo, Edwards afirma: “Los pensamientos conducen a propósitos; los propósitos se manifiestan en acción; las acciones forman hábitos; los hábitos deciden el carácter; y el carácter forma nuestro destino”.

La máxima anterior inicialmente alude a pensamientos, propósitos y acciones, por lo cual cabe preguntarse: ¿Acaso se puede juzgar el carácter de una persona partiendo de esos tres únicos conceptos?

Lo expuesto nos conduce a un tema más general ¿Cuál es la dinámica entre la teoría y la acción?

El contraste entre acción (la práctica) y teoría (el conocimiento abstracto) radica en que la acción es la implementación tangible de ideas, mientras que la teoría es el marco conceptual y explicativo de algo. La acción es el «hacer» en el mundo real, que a menudo se basa en cosas que vemos y tocamos, pero puede diferir de la teoría que explica y propone soluciones. La teoría proporciona la explicación y las herramientas conceptuales para entender y guiar la acción, pero es la acción la que pone a prueba y a veces modifica la teoría.

Una teoría puede ser perfecta en el papel, pero no funciona en la práctica. Por el contrario, la acción sin una base teórica puede ser ineficiente o incorrecta.

A menudo, el contraste se manifiesta en la diferencia entre lo que se espera (la teoría) y lo que realmente sucede (la acción). Por ejemplo, la teoría puede decir que una persona debe comportarse de una manera, pero la acción puede ser diferente debido a factores prácticos o emocionales no contemplados.

En jornadas electorales, en reuniones de trabajo o en conversaciones familiares, volvemos una y otra vez a una intuición simple: lo que la gente hace habla más fuerte que lo que dice. La frase “por tus acciones y obras sabré cómo piensas y podré decirte quién eres” condensa ese sentido común. A la vez, la sentencia bíblica “por sus frutos los conoceréis” —empleada a menudo para juzgar personas, líderes y movimientos— recupera la misma idea desde una tradición moral y religiosa. ¿Son equivalentes? ¿Cuál tiene más peso? ¿Qué límites evidencian ambas afirmaciones cuando tratamos con lo humano, lo político y lo social?

Cuando se compara la acción versus los frutos y obras de una persona, estamos ante dos perspectivas del mismo diagnóstico. A simple vista las dos expresiones apuntan al mismo principio: la identidad interna —intenciones, creencias, carácter— se revela en lo visible. Pero conviene distinguir una de otra. Las acciones remiten a comportamientos concretos, decisiones y tareas realizadas en el corto o mediano plazo; son evidencia directa y puntual: firmar un contrato, ayudar a un vecino, votar, sancionar una ley. Los frutos, en el sentido bíblico, sugieren resultados más maduros y acumulativos: el impacto sostenido de una persona o de una institución —sus consecuencias a largo plazo— como la reputación ganada tras años de consistencia o, por el contrario, las consecuencias negativas que emergen con el tiempo. En suma: las acciones son las unidades; los frutos, el balance. Ambos permiten inferir rasgos interiores, aunque desde ángulos temporales y de evidencias distintos.

¿Qué resulta más confiable al juzgar una persona? Tanto los actos inmediatos como los frutos visibles son herramientas interpretativas útiles, pero no infalibles. Entre sus ventajas está el carácter empírico de ambas perspectivas, que permiten comprobar lo que alguien hace y las consecuencias que genera; facilitan la responsabilidad al exigir coherencia entre palabra y obra; y resultan pragmáticas en ámbitos como la política y los negocios, donde juzgar por resultados evita debates interminables sobre intenciones inverificables. Sin embargo, existen limitaciones importantes: una acción puede obedecer a presiones externas como el miedo, la necesidad económica o la obediencia a órdenes, de modo que juzgar la misma solo por ese acto puede ser erróneo; los frutos requieren tiempo y puede suceder que un buen proyecto tarde en mostrar resultados concretos, como por ejemplo, los daños de una mala política solo se aprecian años después; en la era de la comunicación muchas obras son diseñadas con fines de imagen, por lo cual actos con apariencia virtuosa pueden carecer de sustancia; y la complejidad moral hace que una misma acción genere efectos mixtos, de manera que el balance entre frutos y acciones puede variar según quién los mida y bajo qué criterios nos toca juzgar.

Algunos ejemplos cotidianos nos pueden ayudar a aclarar el tema. En política, un candidato puede prometer transparencia y firmar leyes de acceso a la información; si con el tiempo sus decisiones favorecen la opacidad, los frutos como la corrupción y la pérdida de confianza lo delatarán; pero si la ley se aplica poco por falta de respaldo orgánico, la acción existe pero los frutos no maduran, y el juicio exige matices. En el ámbito empresarial, una compañía puede donar grandes sumas a causas benéficas mientras internamente explota a sus trabajadores; las acciones públicas intentan mostrar virtud, pero los frutos —calidad laboral, rotación y reputación empresarial— pueden desvelar la realidad. En la vida personal, alguien que asiste a misa y habla de caridad pero en lo privado actúa con orgullo y egoísmo, muestra una discrepancia entre las acciones íntimas frente a terceros y los frutos que afectan a las amistades o al bienestar comunitario, y esto nos ayuda a perfilar y comprender su conducta incoherente.

Lo mejor es tener prudencia antes de juzgar o condenar a otros. Ambas frases invitan a observar, pero no autorizan el juicio apresurado; por eso conviene buscar consistencia, porque una sola acción aislada no define a una persona, mientras que la repetición y el patrón sí; distinguir intención de efecto es importante, ya que averiguar motivaciones importa pero no sustituye la evaluación de consecuencias; considerar el contexto es imprescindible porque la urgencia, coerción y limitaciones estructurales pueden explicar actos que, fuera de contexto, parecen contradictorios; valorar la transparencia facilita juicios justos, pues quien acepta ser evaluado por sus acciones y frutos facilita que se le comprenda mejor; y evitar reduccionismos ayuda a no etiquetar a una persona únicamente por un fruto negativo si se omiten esfuerzos y matices atenuantes.

En resumen, ninguna de las dos frases es mejor. No hay un veredicto definitivo: ambas son herramientas complementarias. La frase sobre las acciones y las obras es una invitación a mirar lo inmediato y a la coherencia entre palabra y conducta; la de los frutos recuerda la necesidad de observar efectos y responsabilidad en el tiempo. En la práctica, un juicio sano incorpora las dos perspectivas: examina lo que se hace ahora y vigila lo que se produce después.

Vivimos en una era donde la apariencia puede manipular percepciones y donde los resultados tardan en mostrarse claramente. Por eso, más que elegir una máxima sobre la otra, conviene adoptar una actitud reflexiva: mirar las acciones con atención, medir los frutos con paciencia y contexto, y mantener la humildad al juzgar. Al final, la coherencia entre pensamiento, obra y fruto —esa alineación— es la que construye confianza sostenible. Y esa, más que un veredicto instantáneo, es algo que amerita ser cultivado con tiempo.