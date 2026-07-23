Contrapropuesta del Partido Liberal no contempla escisión de la ENEE, asegura diputado

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Alfonso Ordóñez, anunció que la contrapropuesta que presentarán para las reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no incluye su escisión en tres sociedades mercantiles, contempladas en la iniciativa original.

Ordóñez aseguró que el Partido Liberal no respaldará ninguna medida que, a su criterio, pueda abrir la puerta a una privatización del sector eléctrico hondureño.

Según explicó, la conformación de sociedades anónimas dentro de la reforma representaría un riesgo para la administración pública de la energía.

«No estamos de acuerdo porque nosotros no queremos privatizar la energía eléctrica en este país», manifestó.

El legislador señaló que la propuesta de su bancada será presentada durante esta semana o al inicio de la próxima.

Ordóñez sostuvo que la estatal eléctrica tiene capacidad para recuperarse financieramente si se aplican medidas adecuadas y se gestionan los recursos pendientes.

En ese sentido, cuestionó las deudas que mantienen algunas empresas privadas con la ENEE y aseguró que su recuperación dependerá de voluntad política.

«Si no hubiera tantas donaciones a las grandes empresas de energía eléctrica, creo que la ENEE podría ser suficientemente productiva para sí misma y para el Estado», afirmó.

El diputado defendió que la recuperación de la ENEE puede lograrse sin recurrir a procesos de privatización que lleven a la estatal a dividirse. AD