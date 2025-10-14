Continuarán las lluvias en todo el territorio nacional

Tegucigalpa- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que continúa una vaguada en superficie asociada a la circulación de los vientos de un sistema de baja presión, localizado en el mar Caribe frente a las costas de Honduras.

De acuerdo con el pronóstico, este fenómeno, estarán interactuando con un disturbio tropical en el océano Pacífico, generarán abundante nubosidad, lluvias y chubascos moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas en el occidente, sur, oriental y centro, en las demás regiones con precipitaciones débiles aisladas.

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos detalló que el oleaje será de uno a tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el Golfo de Fonseca. La fase lunar actual es cuarto menguante.

Por su parte, el informe meteorológico indica que la salida del sol será a las 5:40 a.m. y la puesta a las 5:29 p.m.

Las temperaturas pronosticadas para este lunes son las siguientes:

Tegucigalpa: máxima de 25 °C, mínima de 18 °C.

Zona insular: máxima de 31 °C, mínima de 27 °C.

Zona sur: máxima de 32 °C, mínima de 23 °C.

Zona central: máxima de 30 °C, mínima de 20 °C.

Zona norte: máxima de 31 °C, mínima de 23 °C.

Zona oriental: máxima de 32 °C, mínima de 22 °C.

Zona occidental: máxima de 31 °C, mínima de 13 °C.

Copeco recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, inundaciones y crecidas repentinas de ríos o quebradas.LB