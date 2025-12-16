Continúan temperaturas frescas y se registran 200 mm de lluvia en la Sierra de Omoa

Tegucigalpa- El director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, informó que seis departamentos del país permanecen bajo alerta verde debido a la permanencia de una masa de aire frío que ha provocado lluvias intensas e inundaciones en distintas zonas del territorio nacional.

Argeñal detalló que el sector más afectado por las precipitaciones ha sido la Sierra de Omoa, donde se ha registrado un acumulado cercano a los 200 milímetros de lluvia en las últimas 36 horas, una cantidad considerable que ha generado problemas como el crecimiento del río Cuyamel.

Asimismo, señaló que se han reportado incidencias en el sector de la Rivera Hernández, donde más de seis familias resultaron afectadas por las lluvias, situación que —según explicó— se vio agravada por la deficiente conducción de las aguas pluviales.

El titular de Cenaos indicó que se mantiene un monitoreo permanente de varios ríos del país, entre ellos el río Leán, el río Cangrejal y el río Tocoa, los cuales presentan algunas alteraciones en su caudal, aunque por el momento se mantienen dentro de los niveles normales.

La alerta verde continúa vigente para los departamentos de Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro. No obstante, Argeñal adelantó que para este día se esperan lluvias de menor intensidad, y que para jueves y viernes las condiciones climáticas podrían mejorar de manera gradual.

En cuanto a las temperaturas, el funcionario informó que en la zona occidental del país se han registrado mínimas de hasta 12 grados centígrados, mientras que en Tegucigalpa la temperatura mínima ha sido de 18 grados, lo que refleja un ambiente fresco. Además, se prevé que el cielo permanezca mayormente nublado en varias regiones, con temperaturas frescas durante el día.LB