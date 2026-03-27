Nacionales

Continúan protestas por falta de pago de empleados del PNRP-ENEE

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– La carretera que conecta Villanueva con San Pedro Sula se encuentra bloqueada por empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), quienes exigen el pago de salarios atrasados correspondientes a varios meses.

La protesta de los empleados ha generado congestión vehicular y afectando la circulación de transporte de carga y pasajeros a lo largo de la vía.

Los manifestantes reclaman que, pese a los compromisos previos, aún no se les ha cancelado la deuda pendiente, situación que ha generado tensión entre los trabajadores y las autoridades encargadas de la administración del programa.

Cabe recordar que, el presidente Nasry Asfura ha instado a la secretaría de Finanzas a optimizar la gestión de recursos para poder cumplir con la obligación laboral, puntualizando además que, mediante estas protestas y afectaciones a la población, los empleados del PNRP no lograrán agilizar los procesos. IR

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