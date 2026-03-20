Continúan protestas en varios sectores del país por falta de pago en el PNRP-ENEE

Tegucigalpa– La carretera que conecta Copán con San Pedro Sula se encuentra bloqueada por empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), quienes exigen el pago de salarios atrasados correspondientes a varios meses.

Asimismo, en el municipio de Juticalpa otro grupo de empleados mantiene tomada la carretera.

Mientras que en la capital hondureña, agentes policiales mantienen un resguardo en las instalaciones de la institución en el sector de La Cañada para evitar tomas en ese sector.

La protesta de los empleados ha generado congestión vehicular y afectando la circulación de transporte de carga y pasajeros a lo largo de la vía.

Los manifestantes reclaman que, pese a los compromisos previos, aún no se les ha cancelado la deuda pendiente, situación que ha generado tensión entre los trabajadores y las autoridades encargadas de la administración del programa.

Cabe recordar que, el presidente Nasry Asfura ha instado a la secretaría de Finanzas a optimizar la gestión de recursos para poder cumplir con la obligación laboral, puntualizando además que, mediante estas protestas y afectaciones a la población, los empleados del PNRP no lograrán agilizar los procesos. IR