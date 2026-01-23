spot_img
Nacionales

Continúan protesta de liberales por resultados en alcaldía de Talanga

Por: Proceso Digital

Talanga – Un grupo de simpatizantes liberales continúan las protestas este viernes en el municipio de Talanga por rechazo a los resultados electorales en la alcaldía.

Esta semana, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) determinó en el recuento que el nacionalista Roosevelt Avilez es el ganador y nuevo alcalde de Talanga.

Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró al liberal Rudy Banegas como ganador, pero esta decisión se revirtió mediante un recuento jurisdiccional en el TJE.

Los manifestantes se tomaron la carretera mediante la quema de llantas interrumpiendo el paso vehicular de Guaimaca hacia Tegucigalpa y viceversa para expresar su disconformidad con la decisión del TJE.

Argumentaron que el liberal Rudy Banegas ya recibió la credencial del CNE y exigen a las autoridades del TJE que hagan un nuevo recuento. AG

