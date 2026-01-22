Continúan paralizadas las atenciones en centros de salud de Lempira

Tegucigalpa – El personal de centros de salud de 11 municipios del departamento de Lempira se mantiene en paro de labores este jueves.

La medida de protesta se debe a la falta de pago de sus salarios correspondientes.

Entre los municipios que se encuentran en paro de labores son: La Campa, San Marcos de Caiquín, San Manuel, Belén y San Sebastián.

Los trabajadores exigen que las autoridades sanitarias regularicen los pagos pendientes de manera inmediata, advirtiendo que de no recibir una respuesta pronta podrían intensificar las acciones de presión.

Esta situación afecta la atención médica en las comunidades, donde la población depende de los servicios básicos de salud. IR