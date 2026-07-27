Continúan las protestas en centros educativos de Tegucigalpa por despidos y conflictos administrativos

Tegucigalpa. – Dos centros educativos de la capital son escenario de protestas este lunes, luego de que empleados, padres de familia y estudiantes realizan acciones para exigir respuestas a problemas laborales y administrativos que, aseguran, afectan el normal desarrollo de las actividades académicas.

En el Instituto Técnico Luis Bográn, empleados y miembros del servicio civil protagonizaron una manifestación para exigir el cese de los despidos y el respeto a la estabilidad laboral del personal.

Los manifestantes expresaron su preocupación por las desvinculaciones registradas y pidieron a las autoridades educativas revisar las decisiones adoptadas.

Los trabajadores señalaron que las acciones de despido generan incertidumbre entre el personal y podrían repercutir en el funcionamiento del centro educativo, por lo que solicitaron la apertura de un diálogo para buscar soluciones.

Mientras tanto, en el centro educativo Fuerzas Unidas, ubicado en la colonia Ulloa de Tegucigalpa, padres de familia y estudiantes realizaron una toma de las instalaciones como medida de presión para exigir la destitución del director del plantel.

Los manifestantes aseguraron que la protesta busca que las autoridades de la Secretaría de Educación atiendan sus demandas y tomen decisiones que permitan resolver el conflicto administrativo que enfrenta la institución.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre ambas protestas ni han informado sobre las medidas que adoptarán para atender las exigencias planteadas por los manifestantes. IR