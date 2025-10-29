Continúan las lluvias asociadas a una vaguada y masa de aire frío

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que una vaguada en superficie continúa generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica aislada, principalmente sobre las regiones norte, noroccidente, suroccidente, sur y suroriente del país.

Según el meteorólogo Will Ochoa, del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos-Copeco), en las demás regiones del territorio nacional se esperan precipitaciones débiles y aisladas durante las próximas horas.

Ochoa detalló que el oleaje en el litoral Caribe se mantiene entre 2 y 4 pies, al igual que en el Golfo de Fonseca, mientras que la fase lunar de cuarto creciente podría favorecer la humedad ambiental.

El amanecer se registró a las 5:43 de la mañana, y la puesta del sol será a las 5:22 de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, Cenaos pronostica los siguientes valores:

Zona Sur: máxima de 32 °C y mínima de 24 °C.

Zona Central: máxima de 30 °C y mínima de 20 °C.

Zona Norte: máxima de 32 °C.

Tegucigalpa: máxima de 27 °C y mínima de 18 °C.

Zona Occidental: máxima de 31 °C y mínima de 14 °C.

Zona Insular: máxima de 28 °C y mínima de 26 °C.

Por otra parte, Copeco mantiene la alerta verde por 48 horas —a partir de las 9:00 de la noche del martes— en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón y Yoro, debido a las lluvias provocadas por la vaguada y la influencia de una masa de aire frío.

La institución recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos o quebradas, y mantenerse informada a través de los boletines oficiales emitidos por Cenaos y Copeco.LB