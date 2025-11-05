Continúan las inspecciones en propiedades de Magdaleno Meza donde se localizaron precursores químicos

Tegucigalpa – Por tercer día consecutivo se desarrollan inspecciones en una propiedad ubicada en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, vinculada al extinto Magdaleno Meza en relación con indicios de precursores químicos enterrados.

En el lugar se recolectan muestras, se hacen excavaciones y se levantan indicios con el fin de determinar si existían barriles enterrados con sustancias químicas controladas, presuntamente destinadas a la elaboración de drogas sintéticas.

Las autoridades anticipan que los resultados podrían arrojar luz sobre rutas de fabricación de drogas sintéticas en la zona occidental del país.

El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, indicó que se inspecciona todo el terreno para localizar los precursores químicos.

Afirmó que se han encontrado nueve barriles con sustancias para la elaboración de drogas sintéticas.

En ese sentido, dijo que la inspección seguirá hasta culminar con todo el terreno, mismo que está en abandono. IR