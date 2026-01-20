Continúan evacuaciones de  familias por lluvias en el Caribe de Honduras

Tegucigalpa – Miembros del Cuerpo de Bomberos siguen realizando evacuaciones de decenas de familias en zonas inundadas por las lluvias en Tela y La Ceiba Atlántida.

Las lluvias que se han registrado en la zona atlántica de Honduras mantienen las calles anegadas y, en consecuencia, las autoridades piden precaución a los conductores.

El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, señaló que hay ausencia de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) para atender la emergencia en el Caribe por las precipitaciones.

“Lastimosamente nos toca solos, ya terminó la campaña política, ahora nos toca trabajar solos y no hay ninguna entidad del gobierno trabajando”, solo bomberos e Iglesia Católica”, dijo.

El edil de Tela estimó que hay unas 350 casas de los sectores Montefresco, El Sauce y Villa Linda afectadas por las lluvias.

*#COPECO Informa:*



*Actualización Frente frio ❄️ (12:40 pm):*



Producto del ingreso del frente frío se mantiene cielo nublado con precipitaciones intermitentes sobre áreas de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Yoro, Islas de la Bahía y Colón.



Asimismo, lluvias y lloviznas… pic.twitter.com/nIsXlECpbf — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) January 19, 2026

Confirmó que no hay paso de Tela a La Ceiba por la interrupción en el puente Lean, el alto nivel del caudal del río La Esperanza bloquea el paso a Indura y dos puentes cedieron en el sector de Mojiman.

Cálix comentó que ha habilitado dos albergues para atender a los afectados, incluido los habitantes de un asilo de ancianos.

Resaltó la labor y acompañamiento del Cuerpo de Bomberos, al equipo municipal para llegar a los lugares afectados con lanchas.

Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), mantienen una Alerta Amarilla en tres departamentos y Alerta Verde en cuatro.

📍En La Ceiba, Atlántida:



Seguimos cumpliendo con el mandato de la Señora Presidenta Xiomara Castro Sarmiento de brindar asistencia a la población que solicita una mano amiga en tiempo de emergencia.



⚠️🦺Colaboradores de la Regional Ide COPECO bajo la coordinación del Ministro… pic.twitter.com/d8JVXztL2c — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) January 20, 2026

Varias viviendas dañadas, derrumbes y caídas de árboles se reportan este lunes en el municipio de Santos Guardiola en Islas de la Bahía, ante las fuertes lluvias que se registran en la zona.

Los aeropuertos en La Ceiba y Roatan su operatividad se encuentra momentáneamente suspendida por la falta de visibilidad.

Las lluvias que se registran en esa zona del país son producto del ingreso y desplazamiento de un frente frío y una vaguada prefrontal. IR