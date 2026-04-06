Continúa totalmente cerrada la CA-4 en Quimistán, Santa Barbara tras fatal accidente

Tegucigalpa- La carretera CA-4, a la altura de Quimistán, Santa Bárbara, continúa completamente cerrada al paso vehicular este lunes, luego del trágico accidente registrado el domingo que dejó al menos nueve personas fallecidas y varios heridos.

Autoridades del Cuerpo de Bomberos de Honduras informaron que, tras las labores iniciales de evacuación de heridos y recuperación de víctimas, ahora mantienen la custodia del material químico involucrado en el siniestro, ante el riesgo de contaminación en la zona donde ya está bajo alerta roja.

El capitán Adalberto Romero detalló que la rastra involucrada en el accidente que transportaba cianuro sufrió la ruptura de uno de sus compartimientos, provocando el derrame de aproximadamente el 30% de una tonelada del químico. Indicó que ya se logró estabilizar el nivel de pH del material, mientras se trabaja en la remediación del suelo afectado.

Asimismo, explicó que aún existe una ruptura en el furgón, por lo que continúan las labores para levantar la carga restante, estimada en unas 20 toneladas. Para ello, se espera la llegada de al menos dos grúas en las próximas horas, y se calcula que las maniobras podrían tardar alrededor de cuatro a cinco horas adicionales.

Debido a estas operaciones, la vía permanece totalmente inhabilitada. Como rutas alternas, las autoridades recomiendan a quienes se movilizan desde el occidente tomar el tramo San Marcos–Petoa, y en sentido contrario, de norte a occidente, utilizar la ruta Petoa–San Marcos. Otra opción es el desvío de La Ceibona hacia Las Minas para quienes viajan desde San Pedro Sula hacia el occidente.

El accidente dejó nueve víctimas mortales, cuyos cuerpos se encuentran en la morgue de San Pedro Sula, mientras los heridos continúan siendo atendidos en distintos centros hospitalarios de la zona norte. LB