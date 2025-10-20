Continúa la persecución política del familión, denuncia Jorge Cálix

Tegucigalpa – Continúa la persecución política del familión. Hoy llegaron a la Alcaldía de Esquipulas del Norte a amenazar a los empleados, denunció el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix.

A criterio de Cálix, el Ministerio Público está arremetiendo contra miembros de la clase política vinculándolos al crimen organizado.

“Horas antes, de las amenazas a los empleados, anunciaron investigaciones en contra de Ricardo Elencoff vinculándolo con narcos, sin embargo yo no he visto un video de Elencoff con narcos, pero sí vi uno donde sale el cuñado de la Presidenta solo que a él el Ministerio Público no le hace nada”, arguyó.

Afirmó que el Plan Venezuela para Honduras está en plena ejecución.

Advirtió que el oficialismo no se va a salir con la suya.

“Los vamos a sacar, Salvador Nasralla va a ser presidente”, apuntó.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), desarrolla este lunes 10 allanamientos de morada y ocho inspecciones en los departamentos de Colón y Atlántida, como parte de una investigación contra presuntos socios del exdiputado extraditado Midence Oquelí Martínez y del clan Montes Bobadilla.

Las acciones se centran en los municipios de Tocoa, Limón, Trujillo, Bonito Oriental y La Ceiba, donde las autoridades buscan indicios y documentación relacionados con operaciones financieras irregulares, adquisición de bienes y la posible constitución de empresas utilizadas para el lavado de activos.

Según fuentes del Ministerio Público, la investigación involucra al diputado por Colón Tibdeo Ricardo Elencoff Martínez y a varios miembros de su familia. De acuerdo con una denuncia recibida en junio de 2025, la campaña electoral del congresista habría sido financiada por Midence Oquelí Martínez, actualmente extraditado a los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. IR