Continúa la campaña de odio contra las mujeres de parte de funcionarios de Libre  

Tegucigalpa – El vicecanciller Gerardo Torres a través de sus redes sociales continúa con la campaña de odio contra la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

“Ay Cosito ya no queres jugar el partido solo porque sabes que perdiste. Eso no se vale. Se te cayó el complot”, posteó.

Agregó que te va a tocar declarar ganadora a Rixi, pero hacelo con dignidad e hidalguía. Honduras se lo merece. Aprendan a perder con decoro”, manifestó.

Esta mañana, la consejera López no se presentó a los actos de inauguración del proceso electoral ya que denunció amenazas manifiestas a su seguridad.

López informó que “a pocos minutos de iniciar la cadena nacional, me veo en la obligación institucional de informar a la ciudadanía una situación que no imaginé enfrentar como consejera del CNE. En las últimas horas he recibido alertas serias sobre la presencia de colectivos del PLR en el centro de votación elegido para el acto protocolario de apertura de las Elecciones Generales 2025, con el propósito de intimidarme y obstaculizar mi participación en las etapas posteriores del proceso, provocando tempranamente conflictividad pública que desincentive el voto”.

Agregó que después de los episodios de violencia verbal y hostigamiento que ha sufrido desde que asumió y recientemente, “este riesgo dejó de ser una percepción y se convirtió en una amenaza real. Por recomendación de seguridad y para no comprometer mi integridad, no asistiré al acto inaugural de la jornada electoral. Proteger mi vida y la de mi familia no es un acto de temor: es un acto de responsabilidad”.

López apuntó que ante los hechos planteados, “solicito el acompañamiento de la comunidad internacional y de la ciudadanía, y hago responsable al consejero Marlon Ochoa y al PLR de cualquier agresión o atentado en mi contra o en contra de mi familia”. IR