Continúa la alerta verde para ocho departamentos y el municipio de Alianza, Valle

Tegucigalpa –La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) mantiene una Alerta Verde por 24 horas para los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Comayagua y Francisco Morazán, así como para el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, a partir de las 11:00 p.m. del lunes.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), la medida responde al desplazamiento y remanentes de una onda tropical, sumados a la presencia de una vaguada en niveles medios de la tropósfera y el ingreso de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico.

Estos fenómenos provocarán lluvias de moderadas a fuertes, dispersas y chubascos, principalmente en el occidente, suroccidente, centro, sur, oriente y sectores montañosos del norte. En el resto del país se esperan precipitaciones débiles y dispersas, con cielos mayormente nublados.

Recomendaciones de prevención: A las autoridades municipales, CODEM y CODELES se les solicita mantener vigilancia constante de cualquier amenaza que ponga en riesgo a la población, sobre todo en zonas vulnerables.

A la ciudadanía que reside cerca de ríos o áreas propensas a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos e inundaciones, se le pide tomar medidas de precaución y evitar cruzar vados, ríos y quebradas crecidas.

Se recomienda continuar con el aseguramiento de techos y la limpieza de cunetas, tragantes y desagües para reducir el riesgo de inundaciones urbanas repentinas.

COPECO recordó que la alerta verde es de carácter preventivo y exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.LB