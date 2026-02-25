Continúa influencia de masa de aire frío con lluvias débiles en el oriente del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), a través de su pronosticador de turno, Luis Fonseca, informó que para este día persiste la influencia de una masa de aire frío sobre el territorio nacional, generando condiciones frescas en la mayor parte del país.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la tarde se esperan precipitaciones débiles y muy aisladas en la región oriental, producto del transporte de humedad desde el mar Caribe, debido a los vientos acelerados del noreste y este.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje de 2 a 4 pies en el litoral Caribe y de 1 a 3 pies en el Golfo de Fonseca.

COPECO detalló además que el sol salió a las 6:07 de la mañana y se ocultará a las 5:56 de la tarde. Actualmente, la luna se encuentra en fase de cuarto creciente.

Temperaturas máximas y mínimas por departamento

El Paraíso: máxima 26°C, mínima 12°C

Francisco Morazán: máxima 26°C, mínima 12°C

Gracias a Dios: máxima 26°C, mínima 24°C

Islas de la Bahía: máxima 26°C, mínima 24°C

La Paz: máxima 28°C, mínima 12°C

Atlántida: máxima 26°C, mínima 20°C

Choluteca: máxima 36°C, mínima 19°C

Colón: máxima 26°C, mínima 18°C

Comayagua: máxima 28°C, mínima 14°C

Copán: máxima 24°C, mínima 12°C

Cortés: máxima 26°C, mínima 16°C

Lempira: máxima 26°C, mínima 12°C

Ocotepeque: máxima 24°C, mínima 12°C

Olancho: máxima 30°C, mínima 12°C

Santa Bárbara: máxima 26°C, mínima 14°C

Valle: máxima 36°C, mínima 22°C

Yoro: máxima 26°C, mínima 12°C

Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias ante los cambios de temperatura, especialmente en horas de la noche y madrugada, cuando se registran los valores más bajos.LB