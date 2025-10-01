Continúa éxodo de vacacionistas hondureños

Tegucigalpa – Este miércoles continuó el éxodo de vacacionistas hondureños que aprovechan el largo asueto para hacer turismo y para visitar a sus familias.

En ese sentido, las principales terminales de buses de las ciudades más grandes del país lucieron abarrotadas desde las primeras horas de este día.

Durante el fin de semana se reportó el primer éxodo de turistas ya que el sector público goza de toda la semana de asueto por motivo de la Semana Morazánica.

Entre tanto, el sector privado goza de asueto a partir de este miércoles, por lo que hoy muchos aprovecharon para salir de las ciudades y hacer turismo o visitar a sus familias en el interior del país.

De acuerdo con las autoridades del Instituto Hondureño del Turismo (IHT) más de un millón de hondureños se desplazarán por diferentes motivos durante este largo asueto.

Las condiciones climáticas mantienen lluvias en varios sectores del país, pese a ello los desplazamientos no se frenan. (RO)