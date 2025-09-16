Continúa búsqueda del cuerpo del menor arrastrado por quebrada en SPS

San Pedro Sula- Los miembros del Cuerpo de Bomberos continúan este martes con la búsqueda del cuerpo del menor Elvis Eliu Bautista quien fue arrastrado por la crecida de una quebrada en San Pedro Sula, norte de Honduras.

Los socorristas utilizan lanchas en varios sectores para poder dar con el cadáver del menor de 11 años.

El lunes fue encontrado el cuerpo del oficial de la Policía Kevin Pérez quien se lanzó a la quebrada para rescatar a los dos menores que eran arrastrados por la crecida de la quebrada La Primavera logrando rescatar a uno de los menores.

Sin embargo, él y el otro menor no lograron salir del crique ante la fuerza que llevaba el agua.

Este martes, los familiares de Pérez le darán cristiana sepultura.

Mientras que la familia del menor sigue a la espera de encontrar su cuerpo este día. IR