Continúa búsqueda de menor que cayó al mar en La Mosquitia

Tegucigalpa– Por tierra y agua continúa la búsqueda del menor de seis años que cayó al mar el jueves pasado luego que olas golpearan el buque en el que se transportaba junto a su familia en Brus Laguna.

Los familiares del menor pidieron a las autoridades que no abandonen la búsqueda y poder recuperar su cuerpo.

La madre y abuela del menor fueron rescatadas con vida pero el menor no, por lo que ellas no pierden las esperanzas de que su cuerpo sea encontrado.

Las autoridades realizan jornadas durante el día por mar y tierra con la esperanza de encontrar al menor Liam Alvarado. IR