Continúa búsqueda de ciudadano arrastrado por un río en Copán Ruinas

Tegucigalpa – Las autoridades continúan con la intensa búsqueda del ciudadano Guillermo Pérez, quien fue arrastrado por la fuerte corriente de un río en la aldea El Chilar, en el municipio de Copán Ruinas.

El subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Edwin Carvajal, informó que en las últimas horas se han redoblado los esfuerzos en la zona, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, miembros de las Fuerzas Armadas y voluntarios de la sociedad civil. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado localizar el cuerpo de Pérez.

Carvajal detalló que la labor de búsqueda enfrenta serias dificultades debido a las intensas lluvias que azotan el sector, lo que ha incrementado el caudal del río y representa un riesgo para los rescatistas.

Las condiciones climáticas están complicando el trabajo. El río mantiene corrientes muy fuertes y eso nos obliga a extremar precauciones en cada operativo, manifestó el funcionario.

Las autoridades mantienen presencia permanente en el lugar y aseguraron que continuarán con las labores hasta dar con el paradero del ciudadano desaparecido.LB