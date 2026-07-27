Continúa búsqueda de adolescente desaparecido en el mar entre Cayos Cochinos y Corozal

Tegucigalpa- Las labores de búsqueda y rescate del menor Joseph Vuelto, de 16 años, continúan en el litoral atlántico de Honduras, luego de que fuera reportado como desaparecido desde el pasado 25 de julio en el sector marítimo comprendido entre Cayos Cochinos y la comunidad de Corozal.

Las operaciones son ejecutadas por personal del Primer Batallón de Infantería de Marina, que mantiene un amplio despliegue en la zona con el propósito de localizar al adolescente.

Como parte de las acciones de rastreo, los efectivos realizan patrullajes marítimos mediante un barrido triangular, una técnica utilizada para ampliar las probabilidades de localización en áreas acuáticas, además de recorridos por la franja costera.

Las labores también se extienden entre las comunidades de Zambo Creek y La Unión, donde los equipos de búsqueda inspeccionan distintos puntos para ampliar el área de cobertura y obtener cualquier indicio que permita dar con el paradero del menor.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán de manera permanente mientras no se obtengan resultados, e hicieron un llamado a pescadores, pobladores y personas que navegan por el sector a brindar cualquier información que contribuya a la localización de Joseph Vuelto. IR