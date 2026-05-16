Continúa audiencia inicial contra Adán Fúnez

Tegucigalpa – En el Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, continúa la Audiencia Inicial en la causa contra Adán Fúnez Martínez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez.

A los señalados se les supone responsables a título de Autores Intelectuales del delito de asesinato en perjuicio del ambientalista y exregidor Juan Antonio López.

La audiencia, que se extendió por más de 12 horas se realiza con las partes procesales en forma presencial y los imputados comparecen por la plataforma Zoom.

Al cierre de la jornada la juez que sigue la causa puede determinar continuar este sábado o el siguiente lunes. (RO)