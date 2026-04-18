Continúa activo incendio forestal en La Montañita

Tegucigalpa – El incendio forestal que inició el viernes en la orilla de la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia Danlí, en el sector de La Montañita, Francisco Morazán, sigue activo este sábado.

El incendio consumió solo en la noche del viernes seis hectáreas de bosque, indicó el bombero Sergio Madrid

«Estamos brindándole protección a la comunidad de Pinares de Oriente, ya que este incendio va desde La Montañita y ha bajado toda la ladera de la montaña», acotó.

Cabe señalar que pobladores de la comunidad de Pinares de Oriente han manifestado temor ya que el incendio se podría propagar a sus viviendas.

Honduras pierde anualmente entre 50 mil y 80 mil hectáreas de bosque por incendios y tala ilegal, afectando ecosistemas clave como La Mosquitia y generando problemas de contaminación, pérdida de biodiversidad y escasez de agua.

Las principales causas incluyen altas temperaturas, la quema de tierras para agricultura y la acción humana deliberada, con más del 90% de los incendios atribuidos a esta última. Esto se ve agravado por el cambio climático, que intensifica la sequía y prolonga la temporada de riesgo. (RO)