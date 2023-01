Contexto internacional requiere acciones prácticas y no más discursos , advierte economista

Tegucigalpa- Presupuesto debe concentrarse en desarrollo de la infraestructura para atraer la inversión, porque solo generando riqueza se puede ir en el camino del desarrollo y ante el panorama internacional que apunta a una recesión urgen acciones prácticas dijo el economista Julio Raudales.

El Presupuesto debe concentrarse en el desarrollo de la infraestructura necesaria para atraer la inversión, dijo el expresidente del Colegio de Economía.

Raudales destacó que frente al contexto internacional que se está viviendo el país requiere de acciones prácticas y pragmáticas “y ya no más discursos ya no me reproches al pasado, sino avanzar hacia adelante con la realidad que tenemos utilizando la gran cantidad de potencial natural y humano que tenemos los hondureños”.

Remarcó que Honduras tiene la posibilidad de salir adelante e ir hacia el camino del desarrollo económico y social del país, pero se necesita de un liderazgo.

“Consecuente con esto, no podemos seguir en la propaganda, no podemos seguir en la charlatanería pensando que con ideologías se puede salir adelante”, prosiguió el analista en materia económica.

Seguidamente subrayó que es fundamental que el Presupuesto se apruebe en el país, pero no solamente eso, sino que la ejecución de este Presupuesto se concentre fundamentalmente en mejorar la prestación de servicios públicos, como de Salud y Educación y en la infraestructura necesaria para complementar la inversión privada.

Finalmente, en cuanto a la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia el economista opinó que «cuando el Poder Ejecutivo domina al Poder Judicial, se da una dictadura”, por ello el reto es cambiar al Poder Judicial en Honduras, ya que esto es crucial para la economía.LB