Contaminación en Tegucigalpa es altamente perjudicial para la salud

Tegucigalpa- Una densa capa de humo continúa afectando este sábado a la capital hondureña, reduciendo considerablemente la visibilidad en varios sectores de Tegucigalpa.

-La contaminación ambiental ha generado incremento en las enfermedades respiratorias.

De acuerdo con el sitio especializado suizo IQAir, la calidad del aire en Tegucigalpa se encuentra en niveles altamente perjudiciales para la salud, situación que mantiene en alerta a la población capitalina.

Las autoridades han advertido que la exposición prolongada al humo puede provocar problemas respiratorios, irritación en ojos y garganta, así como complicaciones en personas con enfermedades crónicas.

La contaminación atmosférica que cubre la ciudad estaría relacionada con incendios forestales y quemas registradas en distintos sectores del país, fenómeno que se intensifica durante la temporada seca.

Expertos recomiendan el uso de mascarillas, evitar actividades al aire libre y mantenerse hidratados para reducir los efectos provocados por la mala calidad del aire. IR