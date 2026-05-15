Contaminación del aire este viernes en Tegucigalpa es 9.7 veces superior a valores recomendados por OMS

Tegucigalpa – La contaminación del aire este viernes en Tegucigalpa es 9.7 veces superior a los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así lo alertó el sitio especializado IQAir que proyectó que el aire en la capital hondureña iniciará a mejorar hasta después de las cinco de la tarde este día.

De acuerdo al sitio especializado en medición de calidad del aire de las principales ciudades del mundo, la calidad del aire este viernes en Tegucigalpa es “perjudicial para grupos sensibles”.

PM2.5 significa «partículas en suspensión de 2.5 micrómetros o menos» (del inglés Particulate Matter 2.5). Son partículas diminutas, con un diámetro igual o inferior a 2.5 micrómetros, presentes en el aire, que pueden provenir de fuentes como combustión (vehículos, incendios, industrias), polvo o procesos químicos.

Estas partículas son peligrosas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo, causando problemas de salud como enfermedades respiratorias, cardiovasculares o agravamiento de condiciones como el asma. Se mide en microgramos por metro cúbico (µg/m³) y es un indicador clave de la calidad del aire.

En ese contexto, los µg/m³ hoy en Tegucigalpa son de 48.5.

Un valor de 48.5 µg/m³ de PM2.5 indica la concentración de partículas finas (de 2.5 micrómetros o menos) en el aire, medida en microgramos por metro cúbico.

En términos generales, 48.6 µg/m³ corresponde a un nivel moderado a insalubre para grupos sensibles. RO