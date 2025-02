Consulados hondureños vacíos y migrantes con temor en EEUU

Tegucigalpa – Tras 15 días de haber tomado posesión de su cargo el presidente Donald Trump, su promesa de capturar y expulsar a los migrantes indocumentados que han cometido delito en ese país norteamericano, los connacionales hondureños señalaron que están con temor de salir a la calle o ir a trabajar.

-Algunos consulados hondureños se mostraron vacíos durante los últimos 15 días.

-Honduras recibió el viernes dos vuelos militares con migrantes detenidos en la frontera y en redadas, los primeros de la era Trump.

El consulado de Honduras en Chicago tras las nuevas medidas migratorias impuestas por el presidente Trump se mostró vacío durante la semana.

Asimismo, el Consulado de Houston, Texas se mostraba sin presencia de connacionales.

Esto ante el miedo que han mostrado los migrantes hondureños que se encuentran en Estados Unidos y que tienen temor de ser capturados y deportados.

El miedo invade a los migrantes

Proceso Digital y Departamento 19 hablaron con Mario José un migrante hondureño quien reveló que los compatriotas en muchos de los estados no han salido a trabajar por miedo a caer en alguna redada.

“Según dicen sólo van a capturar a los que ellos consideren peligrosos o que tienen algún delito, pero nos hemos dado cuenta que hay unos migrantes que han sido detenidos y no deben nada, estos están actuando parejo”, detalló.

Sostuvo que él ha cumplido con el pago de sus impuestos y que estuvo bajo el Programa de Protección Temporal (TPS), pero aún tiene miedo de ser capturado y lo retornen al país.

Indicó que algunos de sus compañeros de trabajo durante la semana no fueron a laborar, ni han mandado a sus hijos a la escuela a esperar a que bajen un poco las redadas.

“Tengo fe en no ser capturado, he hecho mi vida aquí, si me mandan para Honduras es empezar de nuevo y sin nada”, apuntó.

La situación está difícil

Otro hondureño de nombre Francisco afirmó que está durmiendo en el parqueo de su residencia porque teme ser detenido.

Sostuvo que en 2014 protagonizó una pelea y ante esa situación puede ser deportado.

“Tengo mucho temor porque tengo orden de deportación, no hay muchos migrantes en la calle, las tiendas están solas, aquí solo Dios con nosotros porque está difícil la situación”, afirmó.

Dijo estar enfermó y toda su familia está en un apartamento porque tienen miedo salir.

“Si hay deportaciones, las redadas son reales, tengo una hija y me da temor dejarla sola, la situación en Honduras es difícil también”, apuntó.

Más de un centenar de migrantes hondureños

El viernes Honduras recibió los primeros dos vuelos militares con migrantes capturados por la administración Trump.

En el primer vuelo llegaron 76 migrantes y en el segundo vuelo 48, todos fueron detenidos después de cruzar la frontera o en redadas.

También llegaron dos vuelos charters que eran de hondureños que ya tenían orden de deportación desde la administración anterior de Joe Biden.

Los migrantes fueron recibidos por el canciller Enrique Reina y otros miembros del gobierno para ofrecerles apoyo a los connacionales que llegaron bajo el programa “Hermano, hermana vuelve a casa”.

Mil 200 detenciones diarias

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos centrará los esfuerzos de sus redadas en tres ciudades cada semana, con un objetivo de al menos 1,200 inmigrantes detenidos cada día, según informó la cadena NBC News.

Los agentes migratorios están acelerando el ritmo de las redadas desde que Trump tomó el poder el pasado 20 de enero con la promesa de deportaciones masivas.

Según indicó la NBC News, el objetivo del ICE es centrarse cada semana en tres grandes ciudades para sus operaciones.

La semana anterior arrancó con las redadas en Chicago el domingo y siguió en la mañana del martes en Nueva York, en un operativo liderado sobre el terreno por la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem .

De acuerdo con fuentes citadas por esa cadena estadounidense, la tercera ciudad de la semana será Aurora, un suburbio de Denver (Colorado) de mayoría hispana.

La idea es que en la presente semana los operativos se centren en otras tres ciudades.

Además, fuentes citadas por NBC News y The Washington Post indicaron que el Gobierno de Trump ha puesto a los agentes que tiene el ICE distribuidos en sus 25 oficinas a lo alto y ancho del país un objetivo de entre 1,200 y 1,500 inmigrantes detenidos cada día. IR