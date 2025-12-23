Consulados hondureños en el mundo cerrados por feriado navideño

Tegucigalpa – La cancillería informó este martes que todos los consulados hondureños permanecerán cerrados a partir de mañana 24 de diciembre, esta semana, mientras que la próxima semana atenderán a los compatriotas en el extranjero los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en atención al feriado navideño.

“A todos nuestros compatriotas en el exterior informamos que: Las Representaciones Consulares de Honduras permanecerán cerradas temporalmente con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año”, cita la comunicación girada mediante las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El mensaje agrega que la atención consular se reanudará en los horarios habituales una vez concluido este período, mismo que comprende desde mañana miércoles 24 hasta el viernes 26 de diciembre.

Debido a que los fines de semana no se labora, las oficinas consulares de Honduras en el mundo, abrirán únicamente lunes y martes de la próxima semana. El asueto de tres días se repite la última semana del 2025, es decir del miércoles 31 de diciembre de 2025 al viernes 2 de enero de 2026, y se retoman las actividades el lunes 5 de enero de 2026.

Honduras tiene alrededor de 32 embajadas y unas 59 oficinas consulares alrededor del mundo, con una presencia diplomática importante en países clave como Estados Unidos, donde tiene varios consulados, y otros en Europa, Asia y América Latina. VC