Consulados de Honduras en EEUU no trabajarán el lunes 13 de octubre

Tegucigalpa – La Cancillería de Honduras informó este jueves que los Consulados de Honduras en Estados Unidos permanecerán cerrados el lunes 13 de octubre por motivos de la celebración del Columbus Day, que que conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492.

En Estados Unidos, viven alrededor de 1.8 millones de hondureños, entre residentes legales e indocumentados.

Los migrantes hondureños en el exterior constituyen la principal fuente de divisas del país, gracias a las remesas familiares que envían cada año.

En 2024, estos envíos oscilaron en 9,743 millones de dólares, equivalentes a cerca del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB), según el Banco Central de Honduras.

Para este año, los reportes oficiales indican que al 11 de septiembre de 2025, Honduras ha recibido 8 mil 408.9 millones de dólares en concepto de remesas familiares, valor superior en mil 708.6 millones de dólares al monto enviado en la misma fecha del 2024. VC