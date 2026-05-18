Consulado de Los Ángeles desarrollan evento “Voces que Inspiran”

Los Ángeles – El Consulado General de Honduras en Los Ángeles, California, realizó el evento pionero “Voces que Inspiran”, un proyecto creado para fortalecer la unión de nuestra comunidad migrante en el exterior, resaltando historias de superación, resiliencia y esperanza que representan la fuerza de nuestros compatriotas.

En esta primera edición, el proyecto fue inaugurado con la inspiradora historia de vida de José Luis Hernández, activista migrante hondureño conocido por sobrevivir a un trágico accidente a bordo del tren de carga conocido como “La Bestia” durante su trayecto migratorio hacia los Estados Unidos.

Lejos de rendirse ante la adversidad, José Luis transformó su experiencia en un mensaje de lucha, dignidad y perseverancia, convirtiéndose en una voz de inspiración para miles de migrantes.

A través de “Voces que Inspiran”, buscamos crear espacios que den visibilidad a historias reales de nuestra comunidad migrante, promoviendo la solidaridad, la empatía y el orgullo de nuestras raíces hondureñas.

Porque cada migrante tiene una historia que merece ser escuchada, y cada historia tiene el poder de inspirar, transformar y unir a nuestra comunidad. JS